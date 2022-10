Skolimowski: człowiek jest zły, w zwierzętach nie dostrzega żywych istot

Zwierzęta mają emocje bardzo podobne do naszych, one też potrzebują poczucia bezpieczeństwa, empatii, kontaktu. Dlatego zrobiłem "IO", żeby poruszyć społeczeństwo i zmienić nasz stosunek do zwierząt - mówi w rozmowie z Moniką Olejnik reżyser Jerzy Skolimowski. Autor tegorocznego polskiego kandydata do Oscara wspomina szkolne lata w Pradze, które spędził w jednej klasie z Vaclavem Havlem i Milanem Kunderą oraz czas amerykańskiej emigracji, przyjaźnie z Jackiem Nicholsonem, Dennisem Hopperem, Jeremym Ironsem i Romanem Polańskim. Szczerze, momentami wręcz gorzko, podsumowuje swoją karierę i życie oraz ocenia filmy, które przyniosły mu m.in. nagrody w Cannes i Berlinie, ale i te, które - jak sam mówi - zupełnie mu się nie udały.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka jedną z najważniejszych powieści Ericha Marii Remarque'a "Łuk tryumfalny", osobisty traktat o życiu zwierząt, czyli "Ewangelia wg węgorza" Patika Svenssona oraz niezwykły zbiór światowej poezji w tłumaczeniu Czesława Miłosza, "Przekłady poetyckie wszystkie".

Z kolei w segmencie #TalentAktywność to #Przyszłość zapraszamy na spotkanie z Zuzanną Woińską, operatorką i montażystką, dwukrotną laureatką konkursów organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego.