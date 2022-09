Każdy solista jest trochę narcyzem

Nigdy nie zostałem "wybuczany" na scenie, ale wielokrotnie byłem świadkiem, kiedy przydarzyło się to innym śpiewakom. Najczęściej robią to widzowie wynajęci przez konkurencję. To zdarza się głównie wśród tenorów - mówi Artur Ruciński, jeden z największych śpiewaków operowych na świecie. W rozmowie z Moniką Olejnik słynny baryton opowiada o występach na scenach Royal Opera House, Metropolitan Opera czy Arena di Verona. Zdradza też, jak śpiewacy próbują "ugotować się" nawzajem podczas występów i wspomina, w jakich okolicznościach przyszło mu zastąpić Placido Domingo, gdy w ciągu kilku godzin musiał dotrzeć z basenu w Łomiankach do londyńskiej Covent Garden.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka miedzy innymi o powieści "Shantaram" opisującej prawdziwą historię niezwykłego życia australijskiego przestępcy-dżentelmena, który przez lata był jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi na Antypodach. Można określić go mianem handlarza bronią, lekarza-amatora, cyngla bombajskiej mafii czy afgańskiego mudżahedina, który walczył z Armią Czerwoną.

Na koniec, w segmencie #TalentAktywność to #Przyszłość, na wspólny trening zabierze nas Aleksandra Lisowska - polska lekkoatletka, olimpijka, mistrzyni Europy w biegach maratońskich i tegoroczna brązowa medalistka ME w Monachium.