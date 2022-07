Biografia to fantastyczny pomysł po 70, tak totalnie odpiąć wrotki

Moja kariera nie wybuchła, u mnie wszystko dzieje się raczej powoli i dzięki temu jestem na to gotowy i bardziej świadomy - mówi Ralph Kaminski. W rozmowie z Moniką Olejnik jeden z najzdolniejszych wokalistów młodego pokolenia opowiada o wielkiej miłości do mamy, babci i dziadka, trudnej relacji z ojcem, który opuścił rodzinę, i początkach kariery. Artysta z żalem mówi o tym, co dzieje się w Polsce. - Jest przyzwolenie na nienawiść. I tym bardziej mnie to szokuje, że mówią to ludzie, którzy uważają się za katolików. To jest czyste zło - ocenia Ralph Kaminski.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka prezentujemy powieść "Poniedziałkowe dzieci" Patti Smith, którą słynna artystka składa hołd Nowemu Jorkowi oraz kontrowersyjnemu fotografikowi Robertowi Mapplethorpe. Drugą książką rekomendowaną do wirtualnej biblioteki Moniki jest klasyka poezji - "Przeczucie" z wierszami Emily Dickinson.

Bohaterami części #TalentAktywność to #przyszłość – Kwiat Jabłoni - polski zespół tworzony przez Kasię i Jacka Sienkiewiczów. Zasłynęli utworem "Dziś późno pójdę spać". Obie płyty zespołu "Niemożliwe" (2019) i "Mogło być nic" (2021) pokryły się podwójną platyną. W 2022 roku zostali częścią supergrupy Męskie Granie.