"Uciekłem spod kostuchy. Byłem ciężko chory, ale teraz jestem szczęśliwym człowiekiem"

Do Polski to mam taki stosunek, jak to się mówi po angielsku: "love and hate". Jak w trudnym związku z kobietą. Oczywiście z przewagą tego "love" – mówi Muniek Staszczyk w rozmowie z Moniką Olejnik. Wokalista zespołu T.Love wspomina ostatnie 40 lat, które spędził na scenie – Bycie gwiazdą, popularnym człowiekiem, jest bardzo przyjemną wisienką na torcie, ale pokus jest mnóstwo - mówi muzyk. Opowiada też o zmaganiach z ciężką chorobą, która prawie go zabiła, o Hitlerze, Stalinie i Putinie, najnowszej płycie T.Love poświęconej zmarłemu ojcu oraz o tym, jak w codziennym życiu pomaga mu wiara.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka nasz gość opowie o swojej miłości do jednej z najważniejszych polskich powieści, czyli "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, a Monika Olejnik przedstawi monumentalną (prawie 800 stron!) biografię jednego Czesława Miłosza, autorstwa Andrzeja Franaszka. Bohaterką trzeciej części programu #TalentAktywność to #przyszłość jest Kaśka Sochacka, młoda wokalistka, laureatka dwóch Fryderyków 2020 za fonograficzny debiut roku i najlepszy album indie-pop.