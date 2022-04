"Skłamałabym mówiąc, że w operze nie ma zazdrości"

Mój mąż oświadczył mi się po dwóch tygodniach znajomości. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, powiedziałam mu: ty w ogóle nie jesteś w moim typie! A on na to: nie przejmuj się, każda z moich byłych żon mi to mówiła – wyznaje Monice Olejnik Aleksandra Kurzak wspominając początki znajomości z tenorem Roberto Alagną. W rozmowie w "Monika Olejnik. Otwarcie" wybitna sopranistka opowiada o wymarzonym debiucie w "Tosce" na deskach nowojorskiej Metropolitan Opera, życiu na walizkach, występach w największych salach operowych świata oraz rywalizacji między solistkami. Zdradza też, dlaczego wybrała śpiew, a nie skrzypce, choć grała na nich przez całą młodość.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka odkrywamy kolejne tajemnice Aleksandry Kurzak – w wywiadzie-rzece "Si, amore", który przeprowadził z nią Aleksander Laskowski. Druga propozycja to mroczna powieść "Grace i Grace" pióra Margaret Atwood, autorki głośnej "Opowieści podręcznej".

Bohaterką cyklu #TalentAktywność to #przyszłość jest Daria Zawiałow, jedna z najpopularniejszych obecnie polskich wokalistek, wielokrotna zdobywczyni Fryderyków i laureatka Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV.