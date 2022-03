Allan Starski o Oscarze: byłem w szoku

Tłumaczyłem swoim współpracownikom, że siedzimy za daleko od przejścia, a ci, co dostają Oscary, muszą siedzieć bliżej, żeby mogła ich pokazać kamera – wspomina noc oscarową w 1994 roku Allan Starski, wybitny scenograf, laureat nagrody Akademii za film "Lista Schindlera". W rozmowie z Moniką Olejnik opowiada nie tylko o tamtym wieczorze w Los Angeles, kiedy Tom Hanks wywołał go na scenę, ale również o współpracy z Andrzejem Wajdą, Stevenem Spielbergiem, Alanem Pakulą czy Romanem Polańskim. O wielkiej miłości do kina i nie mniejszej miłości do żony, która również jest scenografem.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka biografie dwóch wielkich artystek i ikon swoich czasów: "Tamara Łempicka. Między ArtDeco a dekadencją" Laury Claridge oraz "Marlena Dietrich. Prawdziwe życie legendy kina" pióra Marii Rivy.

Bohaterem segmentu #TalentAktywność to #Przyszłość przedstawiamy historię Patryka Pijanowskiego, 18-letniego twórcy nagradzanych na całym świecie start-upów, który w wieku 14 lat samodzielnie skonstruował swoją pierwszą drukarkę 3D.