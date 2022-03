Prof. Ząbek: żeby być dobrym neurochirurgiem, trzeba być dojrzałym emocjonalnie

TYLKO W TVN24 GO | Zdarza się, że operujemy bez usypiania – mózg nie czuje bólu, możemy więc rozmawiać z pacjentem, prosić go żeby np. podniósł rękę i równocześnie obserwować, jak jego mózg reaguje na bodźce – opowiada Monice Olejnik prof. Mirosław Ząbek, światowej sławy neurochirurg, twórca i kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego, autor wielu pionierskich operacji. Co czuje otwierając czaszkę? Dlaczego wielu lekarzy operuje przy muzyce? I czy mózg kobiety i mężczyzny czymś się od siebie różnią?

W segmencie #MonikaKsiążkiMuzyka tym razem niezwykła relacja z sali operacyjnej, czyli powieść "Neurochirurg" Jaya Jayamohana oraz biografia Stanisława Lema "Wypędzony z wysokiego zamku" Agnieszki Gajewskiej. Bohaterem ostatniej części programu #TalentAktywność to #Przyszłość jest Łukasz Barys, 25-letni pisarz z Pabianic, laureat Paszportu Polityki 2021.