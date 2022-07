"Za każde zdjęcie była kara śmierci. Dziadek wykonał ich trzysta czy nawet więcej"

W ramach projektu "Korzenie pamięci", rozwijanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego, Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN, rozmawiała ze Stanisławem Zaborowskim, wnukiem Stefana Bałuka, ps. Kubuś, fotoreportera wojennego i jednego z cichociemnych. - Za każde zdjęcie, które wykonał dziadek, była kara śmierci, a wykonał ich trzysta czy nawet więcej - mówi Zaborowski. Jego dziadek fotografował między innymi życie codzienne Warszawy. - To jest najpiękniejsze, że udało się zachować świadectwo tego, że życie się toczyło w tej Warszawie. Ludzie chodzili do pracy, mieli swoje słabości, gorsze i lepsze chwile - wspomina wnuk powstańca. Przyznaje, że na dziadka nigdy nie patrzył w kategoriach bohatera. - Dziadek jest moim dziadkiem. Przekazał mi dużo cennych lekcji odnośnie tego, jak żyć i co jest cenne - przyznaje Zaborowski.