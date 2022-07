"Gigantyczny strach i niewiedza, co będzie dalej. Babcia była dumna, że oni walczą"

Brali udział w Powstaniu Warszawskim. Zapłacili najwyższą cenę. W ramach projektu "Korzenie pamięci", rozwijanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego, Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN, rozmawiała z Piotrem Blakiem - gitarzystą zespołu Sorry Boys - o jego krewnych. Nigdy nie poznał dziadka Jana Kluczewskiego, ps. Krawczyk, i wujków - Witolda Gosławskiego, ps. Garbaty, i Jacka Gosławskiego. Wszyscy zginęli we wrześniu 1944 roku na Moniuszki 7. - Babcia opowiadała o swoich braciach ciotecznych, że oni tworzyli jedną, spaloną bryłę, nie przypominającą człowieka. Ich matka rozpoznała ich po dwóch medalikach - mówi. Jak przyznaje, krewni są dla niego bardzo ważni. - Babcia nigdy nie powiedziała, czy było warto, czy nie. Była dumna, że oni walczą i ciężko teraz rozstrzygać, jak my byśmy się zachowali w tamtych czasach. To był gigantyczny strach i niewiedza, co będzie dalej - mówi Blak. Często odwiedza ulicę Moniuszki w Warszawie, gdzie zginęli jego krewni. - Część ich cały czas tam jest - uważa. Dla muzyka krewni są bohaterami, jednak - jak przyznaje - często zadaje sobie pytanie, czy o taką Polskę oni walczyli.