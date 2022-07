"Warto mówić o ludziach, którzy w zwykłej codzienności potrafią zachować niecodzienną szlachetność"

W ramach projektu "Korzenie pamięci", rozwijanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego, Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN, rozmawiała z Aleksandrą Kaiper-Miszułowicz, wnuczką Janiny Sienkiewicz, uczestniczki Powstania Warszawskiego. - To, co jest w niej niezwykle szczególne, to to, że ona nie była warszawianką, urodziła się w Kijowie - mówił Kaiper-Miszułowicz. Babcię, wspomina jako osobę dobrą, szlachetną, a jednocześnie niezwykle inteligentną, z ciętym i sarkastycznym dowcipem. Podczas Powstania Warszawskiego Janina Sienkiewicz działała w oddziale "Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej). Była pielęgniarką. - Nigdy nie kłamała, zawsze wybierała tę trudniejszą drogę. Nigdy nie uważała, że do końca ma rację i zawsze zakładała, że może się mylić - opowiada Kaiper-Miszułowicz. Przyznaje, że jest wielu wspaniałych ludzi, ale jej babcia jest jak "kryształ". - Warto mówić o takich ludziach, którzy w zwykłej codzienności potrafią zachować niecodzienną szlachetność - dodaje wnuczka Janiny Sienkiewicz.