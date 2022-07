"Wśród całego okropieństwa trzeba było znaleźć czas na normalne życie"

W ramach projektu "Korzenie pamięci", rozwijanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego, Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN, rozmawia z Agnieszką Janarek, wnuczką Klary Mulewicz, ps. "Iwonka". - Mówiła, że to było piekło, ale z drugiej strony powiedziała, że dobrze wspomina ten okres, dlatego że to były czasy jej młodości - wspomina Janarek. Jej babcia, wśród całego okropieństwa wojny, szukała czasu na normalne życie. Szczególnie ważna była dla niej edukacja i rozwój. - Babcia mówiła mi, że to, co masz w głowie, zostanie z tobą na zawsze. Zawsze sobie poradzisz, jeżeli będziesz dobrym człowiekiem i jeżeli będziesz miała wiedzę - mówiła wnuczka "Iwonki". Już po wojnie Mulewicz skończyła studia. Dbała o edukację nie tylko własnych dzieci. - Babcia była dyrektorką przedszkoli i naukę dzieci, już w tych wczesnych latach, uważała za misję - opowiada Janarek.