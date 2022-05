"Wciąż pokutuje w społeczeństwie stygmatyzacja osób chorych psychicznie"

To, co wydawało się już opanowane – nagle – zmieniło się w kolejny koszmar. Wojna, mimo że nie toczy się u nas, wpływa na stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – podkreślił dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka. – W wielu domach mówi się o problemach ekonomicznych, o inflacji. Dzieci też to słyszą. Wieloczynnikowy wpływ pogłębia problemy dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce – stwierdził. Migdał zaznaczył, że "bardzo liczy na pomoc ze strony Ministerstwa Zdrowia". - Wciąż pokutuje w społeczeństwie polskim stygmatyzacja osób chorych psychicznie. (...) Jest olbrzymie pole do zmiany - ocenił dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.

