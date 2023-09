Wybory Polek

Głos kobiet w nadchodzących wyborach jest niezwykle ważny, może okazać się kluczowy. Nie tylko dlatego, że Polek jest więcej niż Polaków. Ostatnie badania pokazują, że podejmują one zupełnie inne decyzje polityczne niż mężczyźni. W Sejmie stworzonym przez same Polki dominowałaby opozycja. Jednocześnie jednak wiele z nich wciąż waha się, czy w ogóle pójść na wybory. Co zatem dziś dla kobiet w Polsce jest najważniejsze? Co może zaważyć na ich głosie? O tym Małgorzata Mielcarek rozmawia z aktywistkami, działaczkami na rzecz praw kobiet, członkiniami stowarzyszeń, pisarkami, filozofkami, polityczkami i uczestniczkami Kongresu Kobiet. Jaki jest ich "Kobiecy Punkt Widzenia" na najbliższe tygodnie? Co ich zdaniem będzie najważniejsze 15 października?