Pierwszy taki proces w Polsce. Aktywistka oskarżona o pomoc w dokonaniu aborcji

Justyna Wydrzyńska, działaczka Aborcji bez granic, została oskarżona o pomoc w dokonaniu aborcji. Nie żałuje, że wysłała innej kobiecie tabletki. Ania – kobieta, która prosiła o pomoc - miała być zmuszana do donoszenia ciąży przez swojego męża. To on wezwał policję, gdy znalazł pigułki. - Ja sama wiem, co to znaczy przemocowa relacja małżeńska - mówi Justyna, która od lat informuje kobiety o tym, w jaki sposób mogą legalnie przerwać ciążę. Samo informowanie jest w Polsce zgodne z prawem. Podanie tabletek już nie. W świetle Kodeksu karnego "każdy, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży lub ją do tego nakłania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Proces ma ruszyć w piątek, 8 kwietnia.