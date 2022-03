Sylwia Gajewska: halo, jesteśmy tacy jak ty

Sylwia Gajewska, fotomodelka, blogerka, logopedka, mama i żona, cierpi na artrogrypozę - wrodzoną sztywność stawów. Jednak choroba nie stanęła jej na drodze do spełniania marzeń i życia na własnych zasadach. W jaki sposób w XXI wieku społeczeństwo postrzega kobiety z niepełnosprawnościami? - Ludzie, jeżeli widzą osobę z niepełnosprawnością, to odejmują jej wartość społeczną. Widzą tylko niepełnosprawność, a role społeczne spychane są na dalszy plan - przyznała w "Kobiecym Punkcie Widzenia" w TVN24 GO Sylwia Gajewska. Gościni Małgorzaty Mielcarek spotyka się ze stwierdzeniami, że "jest za ładna i za przedsiębiorcza na bycie osobą niepełnosprawną". - Bo osoba niepełnosprawna powinna nie malować się, nie dbać o siebie, najlepiej owinąć się w worek pokutny, bo my musimy tylko narzekać i cierpieć - dodała. Fotomodelka zaznaczyła, że wybory, których dokonuje, "to nie jest odwaga". - To jest po prostu chęć życia normalnie. I przeżycia tego życia, a nie tylko wegetacji - podkreśliła.

Według badań 25 procent osób z niepełnosprawnościami wrodzonymi nigdy nie było w relacji damsko-męskiej. - Czym jest przeżycie tego życia bez drugiej osoby? To trochę przykre, że musimy udowadniać: halo, jesteśmy tacy jak ty - mówiła gościni Mielcarek. Jak natomiast wygląda życie kobiet z niepełnosprawnościami, kiedy decydują się na posiadanie potomstwa? - Kobieta z niepełnosprawnością, która planuje założyć rodzinę, nie jest uwzględniona w polskim systemie. (…) Kobiety słyszą, że nie powinny być w ciąży, że to jest nieodpowiedzialne - oznajmiła Sylwia Gajewska.