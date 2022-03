"Musimy sobie pomagać"

Koszmar wojny dotknął miliony Ukraińców i Ukrainek, choć to kobiety w większości uciekały ze swojego kraju, często z małymi dziećmi. W Polsce mogą liczyć na pomoc. Jak pokazują badania, to głównie kobiety jej udzielają. W "Kobiecym Punkcie Widzenia" Małgorzata Mielcarek pokazała kobiece spojrzenie na pomoc Ukraińcom i Ukrainkom na przejściu granicznym w Medyce oraz w Przemyślu, który stał się węzłem komunikacyjnym. Reporterka TVN24 pokazała z bliska bohaterki, które każdego dnia udowadniają, że nawet w czasie największego zła, potrafi zwyciężyć wrażliwość, czułość i dobro. - Chcę, żeby one zobaczyły, że jest tu kobieta, żeby się przytuliły, jeśli tego potrzebują - mówiła jedna z bohaterek reportażu.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych