Polska wchodzi do astronomicznej ligi mistrzów

Już pod koniec listopada Polska otworzy swoje obserwatorium astrofizyczne w Chile na pustyni Atakama. To idealne miejsce do obserwacji nieba, a praca w tym regionie jest marzeniem wielu astronomów. Będzie to również wyjątkowa chwila, ponieważ swoje własne obserwatorium na Atakamie mają jedynie Stany Zjednoczone. Gościem programu "Kijek w kosmosie" był profesor Grzegorz Pietrzyński z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika i szef polskiego obserwatorium w Chile.