NASA wysłała sondę do asteroidy wartej 10 trylionów dolarów

Misja Psyche wystartowała. Jej celem jest zbadanie asteroidy o tej samej nazwie, która jest największym tego typu obiektem w naszym Układzie Słonecznym bogatym w metale. Naukowcy uważają, że Psyche może być częścią jądra planetoidy, a więc wczesnego budulca planetarnego. Zdaniem badaczy asteroida składa się z mieszanki skał oraz metalu żelazowo-niklowego i może nam pomóc zrozumieć proces formowania się planet. W najnowszym odcinku programu "Kijek w kosmosie" gościem był Radosław Grabarek z kanału We Need More Space, który opowiedział o znaczeniu misji Psyche.