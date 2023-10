Dlaczego powinniśmy latać w kosmos? "Jesteśmy to winni rybom"

Co stanie się z człowiekiem, który wpadnie do czarnej dziury? Czy podróżowanie z prędkością światła jest możliwe i czym jest fizyka kwantowa? Te zagadnienia wyjaśniał w najnowszym odcinku programu "Kijek w kosmosie" prof. Andrzej Dragan z Wydziału Fizyki UW. Naukowiec tłumaczył także, dlaczego tak ważne jest eksplorowanie kosmosu przez ludzi. - Przez kilkaset, pewnie tysięcy albo milionów lat, zwierzęta, które próbowały się wydobyć z oceanu, wyłaziły na powierzchnię i ginęły, bo nie były dostosowane do życia na powierzchni Ziemi. Mimo wszystko zwierzęta się nie poddawały i wyłaziły z tej wody, aż wreszcie udało się skolonizować całą powierzchnię Ziemi. Był to wysiłek okupiony milionami rybich istnień. No i teraz, żeby ten dług spłacić, wypadałoby, żebyśmy my jakiś wysiłek podjęli, żeby udać się w kosmos i skolonizować to, co jest poza Ziemią - podkreśla prof. Andrzej Dragan.