Co kryje asteroida BENNU? Kosmiczne próbki dotarły na Ziemię

Sonda OSIRIS-REx dostarczyła na Ziemię kapsułę z fragmentami asteroidy Bennu. To największa próbka, jaka kiedykolwiek została pobrana z planetoidy i dotarła na naszą planetę. Naukowcy musieli wykazać się dużą cierpliwością, bo na próbki czekali 7 lat. Teraz przystępują do ich badań, co może pomóc w zrozumieniu pochodzenia naszego Układu Słonecznego i formowania się planet. W najnowszym odcinku programu "Kijek w kosmosie" dr Adrianna Błachowicz z NASA Jet Propulsion Laboratory opowiadała o znaczeniu tej misji. W programie również o najnowszej misji Amerykańskiej Agencji Kosmicznej o nazwie IMAP, której zadaniem będzie dokładne zbadanie heliosfery. Jeden z instrumentów to dzieło Polaków z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Gościem programu był Karol Mostowy - project manager konstruowanego instrumentu GLOWS.