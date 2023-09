NASA ruszyła na pomoc rolnikom

Wirusy, pleśnie i bakterie niszczą rocznie od 15 do 30 procent światowych zbiorów. Straty przeliczane są na miliardy dolarów, dlatego na pomoc rolnikom ruszyła NASA. W 2020 roku naukowcy testowali urządzenie do wykrywania wycieków metanu w Kalifornii. Wtedy jeden z uczonych zadał sobie pytanie, czy w podobny sposób nie moglibyśmy przyjrzeć się roślinom? Padło na winnice. Wyniki okazały się oszałamiające. Spektrometr amerykańskiej agencji kosmicznej był w stanie wykryć oznaki wirusa roślinnego, który - jeśli nie jest zwalczany - często okazuje się niszczycielski dla winnic i plantatorów winogron. - Chcemy to robić nie tylko dla winnic, ale żeby ta maszyna odkryła, kiedy chorują różne rośliny. To mogą być pomarańcze, mandarynki i inne owoce. Te dane będą dostępne dla całego świata – podkreślał w programie "Kijek w kosmosie" Artur Chmielewski z NASA JPL. W drugiej części programu Paweł Wojtkiewicz, prezes Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz dyrektor ds. sektora kosmicznego w firmie GMV, opowiedział o tym, jak technologie satelitarne są wykorzystywane w Polsce.