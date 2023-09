Europa na podbój kosmosu. "Polska i Szwecja mogą w tym bardzo pomóc"

Bądźmy odważni, postawmy Europę na czele eksploracji kosmosu - apelowali niedawno doradcy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ich zdaniem Stary Kontynent potrzebuje inwestycji, aby nie wypadł z kosmicznego wyścigu, który w ostatnich tygodniach wyraźnie przyspieszył za sprawą między innymi misji księżycowych Indii. Jednym z symboli włączenia się w kosmiczną rywalizację jest na przykład otwarcie pierwszego kosmicznego kosmodromu w Europie. O projekcie mówiła w najnowszym programie "Kijek w kosmosie" w TVN24 BiS Anna Rathsman, dyrektorka generalna szwedzkiej narodowej agencji kosmicznej. Anna Rathsman nakreśliła również kierunek, w którym Polska i Szwecja mogą pchnąć Europejską Agencją Kosmiczną. Jej zdaniem te kraje mogą bardzo pomóc w powrocie ESA do światowej czołówki. W programie Hubert Kijek rozmawiał również z szefem Europejskiej Agencji Kosmicznej, który odniósł się między innymi do doniesień o polskim astronaucie oraz o zwiększeniu przez Polskę składki do ESA.