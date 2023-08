Kosmiczna technologia zawita do Kielc

Już we wrześniu odbędzie się 9. edycja European Rover Challenge, czyli międzynarodowych zawodów w budowie łazików marsjańskich. W tym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba drużyn. To doskonała okazja do sprawdzenia swojej technologii i wiedzy. Gościem programu "Kijek w kosmosie" jest Łukasz Wilczyński - organizator konkursu i prezes Fundacji Kosmicznej. - W konkursie łazików mierzą się różne kultury inżynieryjne z całego świata - podkreśla Wilczyński. Zwycięzcy poprzednich edycji już teraz pracują przy dużych misjach największych agencji kosmicznych.