Europa bez swojej rakiety. "Gdy przyszły kłopoty, to nie miała sobie jak z tym poradzić"

Za nami ostatni start europejskiej rakiety Ariane 5, a następcy nie widać. Według inżynierów nowy pojazd kosmiczny Ariane 6 ma być gotowy dopiero najwcześniej w 2024 roku, tym samym Europejska Agencja Kosmiczna nie posiada obecnie swojej rakiety do wynoszenia satelitów i urządzeń badawczych. Europa musi polegać wyłącznie na Stanach Zjednoczonych. Gdzie na kosmicznej arenie jest Stary Kontynent i dlaczego musimy czekać tak długo na nową rakietę? Na te pytania odpowiadał gość programu "Kijek w kosmosie" Kuba Hajkuś z kanału "To jakiś kosmos!", który podkreślał, że "oszczędności sprawiły, że gdy przyszły kłopoty, to Europa sobie z tym zupełnie nie miała jak poradzić."