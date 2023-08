Misja księżycowa. "To będzie duże osiągnięcie bardzo małym kosztem"

Druga liga kosmiczna chce wejść do ekstraklasy. Niektóre kraje już tam były, dla innych nadal to marzenie. Mowa o Rosji, Indiach i Japonii - państwach, które wysłały swoje lądowniki w kierunku Księżyca. O tych projektach w programie "Kijek w kosmosie" w TVN24 BiS Hubert Kijek rozmawiał z Radosławem Kosarzyckim, redaktorem naczelnym portalu Focus.pl. - Istnieje bardzo duża szansa, że indyjska misja się powiedzie - mówił Kosarzycki. Podkreślił, że jeśli Hindusom uda się wylądować na Księżycu, będzie to "duże osiągnięcie bardzo małym kosztem". - Mówimy tu o 75-80 milionach dolarów. Jakby nie patrzeć, mamy zupełnie nowego gracza na tym rynku - wyjaśnił Kosarzycki. Przyznał, że Polacy też mogliby uczyć się od Indii, jak realizować takie misje. W sprawie misji rosyjskiej gość Huberta Kijka stwierdził, że Rosjanie chcą przypomnieć, że mieli dawniej "wspaniały program kosmiczny". Wspomniał też o nieudanych ekspedycjach Japończyków. - Zaliczyli twarde lądowanie. Tak samo może być z misją SLIM. Lądowanie na Księżycu nadal jest trudne - mówił Kosarzycki.