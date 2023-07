W Chile powstaje Ekstremalnie Wielki Teleskop. Pracują przy nim Polacy

To ma być największy teleskop optyczny, jaki kiedykolwiek zbudowano. Na szczycie góry Cerro Armazones wznoszącej się na wysokość 3046 m. n.p.m. powstaje Ekstremalnie Wielki Teleskop. To projekt opracowany przez Europejskie Obserwatorium Południowe, czyli czołową międzynarodową organizację do badań kosmosu z Ziemi. Najwcześniej ma zacząć pracę za dwa lata. Duży wkład w budowę tego teleskopu włożyła firma Sener Polska. Gośćmi programu "Kijek w kosmosie" byli przedstawiciele tej firmy - Katarzyna Okulska-Gawlik i Patryk Grodecki, którzy mówili też o udziale firmy w innych kosmicznych projektach.