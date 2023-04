"Udana porażka". Plan Elona Muska na podbój kosmosu

Starship to rakieta, która rozpala wyobraźnię wielu entuzjastów kosmosu. Ma ona wynieść ludzi nie tylko na Księżyc w ramach misji Artemis, ale za jej pomocą mamy również skolonizować Marsa. Ta najpotężniejsza rakieta niedawno przeszła pierwszy poważny test. Chociaż po 4 minutach od startu rakieta eksplodowała, to inżynierowie ze SpaceX mówią o dużym sukcesie. Jak wyglądał test Starshipa, co pozostało ze stanowiska startowego i jaka jest przyszłość kosmicznego sektora prywatnego, mówił redaktor naczelny serwisu Focus.pl Radosław Kosarzycki w najnowszym odcinku "Kijek w kosmosie".