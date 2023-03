Rakieta z drukarki

Druk 3D to technologia, bez której NASA nie wyobraża sobie żadnej przyszłej misji na Księżyc. To dzięki drukarkom, astronauci będą mogli wytwarzać najbardziej potrzebne narzędzia. Okazuje się jednak, że są firmy kosmiczne, które mają jeszcze bardziej ambitne plany i tworzą za pomocą druku 3D całe rakiety. Jedną z takich firm jest spółka Relativity Space, której maszyna Terran 1 jest już po pierwszym locie. Choć nie dotarła na orbitę, to pierwsze wyniki są bardzo obiecujące - mówią twórcy Terrana. Jak wygląda produkcja takiej rakiety i w czym jest lepsza od swoich tradycyjnych odpowiedników? O tym w najnowszym odcinku programu "Kijek w kosmosie".