Księżyce Jowisza. "Nasza wiedza jest bardzo ograniczona"

Wyjątkowy system Jowisza i jego księżyców od stuleci fascynuje astronomów. Już Galileusz zainteresował się tym gazowym gigantem w naszym Układzie Słonecznym. Teraz ludzkość wraca w jego okolice, aby lepiej przyjrzeć się samej planecie i jego księżycom. Naukowców zainteresowały szczególnie trzy - Ganimedes, Kalipso i Europa. Już w kwietniu rusza misja Europejskiej Agencji Kosmicznej - do obiektów zbliży się sonda JUICE. W pracę związane z misją zaangażowanych jest wielu naukowców, inżynierów i firm z Polski. O naszym wkładzie w odkrywanie na nowo Jowisza mówi w najnowszym odcinku "Kijek w kosmosie" prof. Hanna Rothkael z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. – Głównym celem naukowym jest zbadanie nowego układu planetarnego. Jowisz ze swoimi księżycami tworzy miniukład planetarny. To nie jest jeszcze gwiazda, ale coś w stylu protogwiazdy – zauważa naukowczyni. Prof. Rothkael przyznała, że "to środowisko jest bardzo niekorzystne dla ludzi, bo promieniowanie zabiłoby nas w ciągu kilku minut". - Możliwe, że znajdziemy tam inne struktury. Jednak nasza wiedza jest bardzo ograniczona. Nasze wyobrażenie bardzo się zmienia. Jednak nasza wiedza jest bardzo ograniczona - podkreśliła.