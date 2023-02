Tydzień izolacji, kosmiczne ogródki i deszcz meteorytów. Jak wyglądała analogowa misja kosmiczna?

Analogowa misja księżycowa Huberta Kijka w Habitacie Lunares w Pile dobiegła końca. Dziennikarz wraz z grupą naukowców i naukowczyń spędził w zamknięciu tydzień. Oprócz głównego zadania, jakim było relacjonowanie tego, co działo się podczas misji, prowadzący programu "Kijek w kosmosie" był wsparciem dla oficera do spraw zajmowania się laboratorium biologicznym. Jednym z zadań uczestników ekspedycji były symulowane spacery księżycowe, które nie obyły się bez niespodzianek i miały różne scenariusze. Jednym z nich był deszcz meteorytów, który uderzył w pobliżu bazy, doprowadził do wycieku i uszkodzenia paneli słonecznych. W tym odcinku Hubert Kijek rozmawiał też z polskim astronautą doktorem Sławoszem Uznańskim, który zaznaczył, że misje analogowe są jedną z części przygotowań do takiej prawdziwej misji i jest to integralna część treningu. Wyjaśnił, że większość sytuacji ma swoją procedurę i misje są bardzo dobrze przygotowane, natomiast zdarzają się takie sytuacje, które nie zostały przewidziane w żadnych scenariuszach proceduralnych. - Trzeba wtedy improwizować, mając do dyspozycji wszystko to, co ma się pod ręką - dodał.