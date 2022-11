Polacy szukają życia na Marsie. Ich projekt zajął drugie miejsce w kosmicznym konkursie

Główne pytanie, na które ludzkość poszukuje odpowiedzi, brzmi: czy jesteśmy sami we Wszechświecie? Znalezienie życia na powierzchni Marsa jest bardzo mało prawdopodobne, gdyż warunki na powierzchni Czerwonej Planety mu nie sprzyjają - duże wahania temperatury, znikoma atmosfera, znaczne promieniowanie i pył. Aby dokonać przełomowych odkryć, musimy znaleźć miejsce, które charakteryzuje się stabilnymi warunkami - najlepiej zejść pod ziemię. Projekt robotycznej misji na Marsa, przygotowany przez zespół Innspace, dostał się do finałowej szóstki w konkursie Telerobotic Mars Mission, organizowanym przez The Mars Society. Finałowe zmagania odbyły się 22 października, podczas konferencji International Mars Society Convention w USA, gdzie zespół Innspace zajął 2. miejsce i wygrał 5000 dolarów. – Po tylu latach obserwowania Marsa nikt się nie łudzi, że znajdziemy tam Marsjan i obcą cywilizację. Jednak znalezienie tam nawet najprostszych organizmów zmieniłoby nasze postrzeganie świata – mówi Justyna Pelc z Innspace.