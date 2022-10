Misja przebiła oczekiwania naukowców. Miało być kilkadziesiąt sekund, są 32 minuty

Niewielki statek DART, który pod koniec września uderzył w planetoidę Dimorphos, wielkości piramid w Gizie, zdołał zmodyfikować jej kurs. Po raz pierwszy ludzkość zmieniła trajektorię ciała niebieskiego. Asteroida nie stanowiła zagrożenia dla Ziemi, ale dzięki temu testowi naukowcy chcą przygotować się na ewentualną kolizję podobnego obiektu z naszą planetą w przyszłości. Szef NASA Bill Nelson podczas wtorkowej konferencji prasowej przekazał, że uderzenie sondy w skałę spowolniło jej ruch wokół planetoidy o 32 minuty. – To jest bardzo ważne, że udało nam się zmienić orbitę tej asteroidy. Będą takie sytuacje, gdzie będzie to być musiało robione nie jako test, ale będziemy chcieli ochronić naszą planetę - powiedział w programie "Kijek w kosmosie" w TVN24 GO Artur Chmielewski, polski naukowiec i pracownik NASA. Chmielewski podkreślił, że "asteroidy powyżej 140 metrów są bardzo niebezpieczne dla Ziemi, bo nie spalają się całkowicie w atmosferze, ale wręcz mogą się przebić przez nią".