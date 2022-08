Szczątki rakiet spadają na Ziemię. Zajmą się nimi Polacy

Pod koniec lipca świat żył informacją o chińskiej rakiecie Długi Marsz 5b, która w niekontrolowany sposób spadła na Ziemię. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo kosmiczny śmieć wpadł do Oceanu Indyjskiego niedaleko Filipin. O problemie spadających fragmentów rakiet i śmieci zalegających na naszej orbicie jest najnowszy odcinek programu "Kijek w kosmosie". Gościem Huberta Kijka był dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Naukowiec jest członkiem zespołu tworzącego misję "Clear Space", który ma posprzątać orbitę. - Statek kosmiczny w kształcie ośmiornicy ma podlecieć do kosmicznego śmiecia, objąć go mackami, przycisnąć do siebie i wykonać kosmiczne samobójstwo - opisuje projekt dr Tomasz Barciński.