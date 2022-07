Co dokładnie pokazała NASA? Astronom o zdjęciach teleskopu Jamesa Webba

12 lipca 2022 roku nastąpiła rewolucja astronomiczna - NASA opublikowała pierwsze zdjęcia wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Nowe obserwatorium, w porównaniu do zasłużonego Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, dostrzega więcej szczegółów. To trochę jak przesiadka z czarno-białego telewizora na kolorowy. - Będziemy zaglądać tam, gdzie nie były w stanie inne teleskopy - podkreśla astronom Jerzy Rafalski, który był gościem Huberta Kijka. Pracownik Toruńskiego Planetarium wyjaśnił dokładnie, co widać na pierwszych zdjęciach dostarczonych przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.