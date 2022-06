Na sondę marsjańską wydali mniej, niż Hollywood na filmy o kosmosie. Jak Indie chcą podbić orbitę?

Mars Orbiter Mission to chluba indyjskiego programu kosmicznego. Misja warta nieco ponad 70 milionów dolarów pozwoliła mieszkańcom dorzecza Gangesu wkroczyć do elitarnej grupy państw, których statki kosmiczne dotarły na orbitę Marsa. Indyjska misja marsjańska kosztowała mniej, niż budżet hollywoodzkiego filmu "Marsjanin" w reżyserii Ridleya Scotta. Oszczędność i ambicje Hindusów robią wrażenie. Planują oni bowiem załogową misję na orbitę, wysłanie sondy na Księżyc i budowę stacji kosmicznej. Jak Indie to robią, że są tak przedsiębiorczy, gdy mówimy o kosmosie? Gośćmi Huberta Kijka byli indyjscy dziennikarze naukowi - Srinivas Laxman i Ruchira Sawant.