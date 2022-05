Jak zrobić zdjęcie czarnej dziurze?

Spędziłem dwa lata siedząc w piwnicy na Uniwersytecie Harvarda redukując dane potrzebne do wykonania tego obrazu - tak prace nad pierwszą fotografią czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej opisał dr Maciej Wielgus. Astrofizyk był gościem programu "Kijek w kosmosie". Naukowiec przyjrzał się obiektowi o nazwie Sagittarius A* i opowiedział, jak zrobić taką fotografię, czym dokładnie są czarne dziury i co stanie się z człowiekiem, gdy wpadnie do środka takiego obiektu.