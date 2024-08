"Oko Orła" leci w kosmos. Największy polski satelita wkrótce trafi na orbitę

Już wkrótce satelita produkcji polskiej firmy Creotech "Oko Orła" trafi wkrótce na orbitę rakietą Falcon 9 należącej do SpaceX. - Celem satelity jest test całej technologii opracowanej w Polsce przez nas i ekosystem innych polskich podmiotów - mówił prof. Grzegorz Brona w programie "Kijek w kosmosie". Prezes Creotech tłumaczył, że przeprowadzenie testów na orbicie nie ma na celu budowy konkretnego typu satelity, lecz stworzenie wielofunkcyjnej platformy zdolnej do przenoszenia różnego rodzaju sprzętu. - Po co to robimy? Po to, by móc sprzedawać podobne satelity i podobne rozwiązania - powiedział prof. Brona. Hubert Kijek poruszył w programie również temat wody, którą naukowcy odkryli na Marsie i rozmawiał z Radkiem Grabarkiem z kanału "We Need More Space" o astronautach, którzy utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.