Pierwszy Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej już w przyszłym roku!

To już pewne, że dr Sławosz Uznański zostanie drugim polskim astronautą. Kilka dni temu ogłosiły to polska i europejska agencja kosmiczna, a także firma Axiom, którą można nazwać orbitalnym przewoźnikiem czarterowym. Dr Uznański już jest Houston, gdzie odbędzie jeden z etapów szkolenia w drodze na ISS. W najnowszym odcinku programu "Kijek w kosmosie" rozmowa z dr Uznańskim o polskiej misji kosmicznej. Ale to nie wszystko. Hubert Kijek zaprosił do programu również prof. Grzegorza Wrochnę, szefa Polskiej Agencji Kosmicznej, który mówił o szczegółach rozmów między polską i europejską agencją kosmiczną oraz o korzyściach, jakie przyniesie ta misja dla naszej nauki.