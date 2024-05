Rosja przeprowadzi test atomowy w kosmosie? "Chcą zastraszyć Amerykanów"

Rosyjskie zagrożenie w kosmosie - znów jest o nim głośno, a to za sprawą tajemniczego satelity COSMOS-2576, który trafił na orbitę w maju. Zdaniem Dowództwa Kosmicznego Stanów Zjednoczonych to prawdopodobnie broń kosmiczna, którą Rosja umieściła na tej samej orbicie, na której znajduje się satelita rządu USA. - Chodzi im o to, żeby zastraszyć Amerykanów i pokazać, jakie mają zdolności - podkreślił w programie "Kijek w kosmosie" Marcin Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Analityk opowiadał o planach Rosji dotyczących broni antysatelitarnej, incydentach z przeszłości oraz aktualnych działaniach Moskwy na orbicie, które budzą niepokój na arenie międzynarodowej. Czy broń nuklearna na orbicie to realne zagrożenie? Jakie technologie są wykorzystywane w tej kosmicznej rywalizacji? \W odcinku także opowieść o drugiej Ziemi, którą niedawno odkryli astronomowie z Wielkiej Brytanii, oraz historia pierwszego amerykańskiego spaceru kosmicznego, ponieważ 59 lat temu astronauta Ed White sam wyruszył na spotkanie z nicością wszechświata.