Kosmiczny wybuch, który zobaczymy gołym okiem, może się zdarzyć w każdej chwili

Naukowcy zapowiadają wybuch układu podwójnego T Coronae Borealis, w wyniku czego powstanie szczególna gwiazda, tak zwana nowa. T Coronae Borealis to układ podwójny, który składa się z białego karła i czerwonego olbrzyma. Biały karzeł to obiekt będący pozostałością po gwieździe, natomiast czerwony olbrzym to gwiazda na ostatnim etapie swojego życia. Układ znajduje się około trzech tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Co około 80 lat dochodzi do jego wybuchu. Ostatnia miała miejsce w 1946 roku. W najnowszym odcinku programu "Kijek w kosmosie" o tym, co nas czeka i gdzie szukać niezwykłego zjawiska opowiadał Mateusz Kalisz z kanału "Astrolife".