"Badanie tych obiektów może nas przybliżyć do odkrycia życia pozaziemskiego". Kluczowe znaczenie obserwacji egzoplanet

Obecnie wiele ziemskich i kosmicznych teleskopów skupia się na obserwacji setek odległych gwiazd. Naukowcy bacznie przyglądają się danym dotyczącym zmianom ich jasności czy ruchu. To wszystko przyczynia się do odkrywania całych układów planetarnych, w których mogą znajdować się egzoplanety. - W tym momencie możemy stwierdzić, że jeżeli jakaś gwiazda nie ma planety, to będzie to bardziej zaskakujące niż gdyby je miała - mówił w najnowszym odcinku "Kijek w kosmosie" Mateusz Wielgosz, popularyzator nauki, autor bloga "Węglowy szowinista". Opowiedział o metodach, jakimi posługują się naukowcy, które pomagają w odkrywaniu potencjalnych kandydatek na nową Ziemię. Opowiemy również o księżycowej misji NOVA-C, podczas której NASA połączyła siły z prywatnymi firmami, oraz o wydarzeniach z lat 80. i 90., w wyniku których dowódcy misji zabierają ze sobą na pokład kłódki.