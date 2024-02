Ta misja pokazała, że niemożliwe nie istnieje. Trwają prace nad następcą Ingenuity

Marsjański dron Ingenuity przeszedł już do historii. W trakcie swojej misji wykonał aż 72 loty, chociaż inżynierowie NASA początkowo planowali zaledwie pięć. Jednak inżynierowie NASA nie spoczywają na laurach. Już od kilku lat pracują nad projektem nowego drona o nazwie Condor, który będzie podbijał marsjańskie niebo. - To będzie w pełni naukowa misja. Jaki był tam klimat, co się stało z atmosferą, dlaczego jest teraz taka rzadka? Wierzymy, że dron odpowie nam na te pytania - mówi w najnowszym odcinku programu "Kijek w kosmosie" Artur Chmielewski z Jet Propulsion Lab w Pasadenie. Jakie będą cele misji Condora? W jakie instrumenty zostanie zaopatrzony? Między innymi na te pytania odpowiedział gość programu. W odcinku również podsumowanie serii "Zadaj pytanie naszemu człowiekowi w NASA". Pytania nadal można nadsyłać.