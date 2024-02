W kwasie siarkowym może powstać życie?

Kwas siarkowy to niezwykle niebezpieczna substancja, która jest wykorzystywana w przemyśle do produkcji barwników, tworzyw sztucznych czy nawozów. Występuje w całym Wszechświecie i może podtrzymywać życie. Taki wniosek płynie z niedawno opublikowanego artykułu w serwisie Arxiv. - Chcemy zachwiać paradygmatem, że woda jest jedynym środowiskiem zdatnym dla życia i badamy różne możliwości reakcji chemicznych w innych rozpuszczalnikach, które występują często na różnych obiektach planetarnych. (...) To jest dopiero początek. Chcemy uzmysłowić naukowcom, że ten stężony kwas siarkowy nie jest wrogi chemii organicznej (...) i może, oczywiście na razie hipotetycznie, prowadzić do powstania życia, które byłoby zupełnie inne od tego tu na Ziemi - powiedział w programie Kijek w kosmosie dr Janusz Pętkowski z MIT, jeden z autorów opublikowanego właśnie badania. W programie także reportaż z naszej wizyty w Europejskim Centrum Operacji Kosmicznych, gdzie steruje się pojazdami kosmicznymi, a na koniec nasz człowiek w NASA odpowiada na pytania widzów.