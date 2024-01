Księżycowy początek roku

Początek 2024 roku zapowiada się księżycowo. W sumie trzy lądowniki: dwa amerykańskie i jeden japoński, mają osiąść na srebrnym globie. Misje mają przygotowywać ludzkość do ponownego załogowego lotu na naszego naturalnego satelitę. - Jeżeli planujemy długotrwały pobyt na Księżycu, no to siłą rzeczy powstanie tam jakaś gospodarka księżycowa i będziemy potrzebowali wielu firm, które będą dostarczały ładunki na Księżyc, z Księżyca i tak dalej - podkreślił w programie "Kijek w kosmosie" Radosław Kosarzycki, redaktor naczelny portalu Focus.pl. W programie także rozmowa z prof. Pawłem Knapkiewiczem z Politechniki Wrocławskiej. Jego zespół chce przetestować w kosmosie miniaturowe laboratorium, w którym zbadany zostanie bezpośredni wpływ warunków pozaziemskich na komórki nowotworowe. W odcinku również nasz człowiek w NASA, czyli Artur Chmielewski, który odpowiada na pytania widzów.