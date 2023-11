Jak zacząć przygodę z astrofotografią?

Niedawno prawie wszyscy mieszkańcy Polski mogli podziwiać niezwykłe zjawisko. Na początku listopada zorza polarna rozświetliła niebo nad naszym krajem. Na Kontakt24 otrzymaliśmy dziesiątki fotografii prezentujących ten kosmiczny spektakl. Niektórych to widowisko mogło skłonić do rozpoczęcia swojej przygody z astrofotografią. - Można zacząć od telefonu, jeśli nie mamy czegoś innego pod ręką, ale efekty mogą nas rozczarować, więc lepiej od razu sięgnąć po prosty aparat z dłuższym czasem naświetlania i statyw, na którym będziemy mogli to ustawić, i wtedy możemy utrafić jakiś piękny krajobraz - opowiadał w programie "Kijek w kosmosie" w TVN24 BiS Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach". W dalszej części programu o 9. rocznicy udanego lądowania na komecie w ramach misji Rosetta oraz o tym, jak rozwija się rynek kosmiczny.