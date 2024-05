Czy sytuacja na ukraińskim froncie robi się coraz trudniejsza? "W ciągu kilku miesięcy Rosja może zrobić wiele"

Czy sytuacja na ukraińskim froncie robi się coraz trudniejsza, czy są to przesadzone informacje? - Sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna. To jest oczywiście konsekwencja różnych czynników, które wpływały na nią w ostatnich miesiącach - odpowiedział w programie "Horyzont" w TVN24 Piotr Andrusieczko (grupa reporterów Outriders, korespondent z Ukrainy i Europy Wschodniej). Przypomniał, że rosyjska armia od jesieni ubiegłego roku praktycznie bez przerwy prowadzi działania zaczepne, ofensywne. Jak kontynuował, "one były skoncentrowane przede wszystkim w obwodzie donieckim", ale "od ubiegłego tygodnia ta sytuacja uległa jeszcze większej komplikacji ze względu na to, że został otwarty nowy front na północy obwodu charkowskiego, co jeszcze bardziej utrudnia obronę". - Na to nałożyły się kwestie związane z problemami dostaw broni i amunicji dla ukraińskiej armii - dodał Andrusieczko. Pytany przez Jacka Stawiskiego, czy ukraińskie umocnienia są na tyle silne, by utrudnić rosyjską ofensywę, odparł, że dla Rosjan "łatwo na pewno nie będzie, ale pojawiły się też wątpliwości co do tego, czy wszędzie te fortyfikacje zostały należycie wykonane". Korespondent zwrócił przy tym uwagę, że "w ciągu kilku miesięcy Rosja może zrobić wiele, żeby zmobilizować żołnierzy, ściągnąć rezerwy i ewentualnie w przyszłości pójść na Charków". - Wszystko zapewne będzie zależało od tego, jak potoczy się ta rosyjska operacja, na ile uda im się wejść w ukraińskie terytorium na północ od Charkowa - powiedział.