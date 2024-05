"To olbrzymie potencjalne zagrożenie". Wykorzystują ją nawet na wojnie

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do wojskowej strategii budzi poważne pytania dotyczące bezpieczeństwa i etyki. Ostatnie badania sugerują, że modele językowe AI mogą podejmować decyzje, które prowadzą do eskalacji konfliktów, a nawet potencjalnie do wojny atomowej. Na ten temat w najnowszym odcinku programu "Horyzont" Jacek Stawiski rozmawia z profesorem Michałem Kleiberem, przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO i byłym prezesem Polskiej Akademii Nauk.