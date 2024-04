Ukraina wciąż czeka na pakiet z USA. "To jest ostatni moment, żeby te pieniądze zatwierdzić"

Izba Reprezentantów USA ma się zająć pakietem dla Ukrainy. Czy w Ameryce przezwycięża przekonanie, że Ukraina każdego dnia traci bez ich pomocy? Profesor Roman Kuźniar, politolog, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego UW, w programie "Horyzont" w TVN24 BiS przyznał, że to dobry sygnał. - Ukraina resztkami sił broni się przed postępującą ofensywą rosyjską. Od kilku tygodni Rosjanie wypychają Ukraińców i szykują grunt pod poważniejszą ofensywę. To jest ostatni moment, żeby te pieniądze zatwierdzić i natychmiast przystąpić do przekazywania amunicji, sprzętu i broni - wyjaśnił. Jak mówił, "w tej wojnie Ukraina nie ma szans odbicia, odzyskania utraconych terenów". - W tej wojnie chodzi o uratowanie niepodległości Ukrainy oraz jej trwałe związanie z Zachodem - dodał. Zdaniem rozmówcy Jacka Stawiskiego Ukraińcy stają się coraz bardziej realistyczni w ocenie swojej sytuacji i szans odzyskania utraconego w pierwszej fazie wojny terytorium.