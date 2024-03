"Niewielu jest w stanie to wytrzymać". Ukraińscy żołnierze "mogą po prostu nie dać rady"

Czy ukraińska armia jest wyczerpana długotrwałą walką? Gen. Tomasz Drewniak (były inspektor sił powietrznych, ekspert fundacji STRATPOINTS) wskazał, że ukraińscy żołnierze są w warunkach "ciągłego stresu", spowodowanego m.in. ostrzałem. - Ci ludzie są narażeni na nieprawdopodobne cierpienie fizyczne - mówił w programie "Horyzont" w TVN24 BiS. - Tego nie da się wytrzymać długofalowo - dodał. Ekspert tłumaczył, że "bardzo niewielu ludzi jest w stanie wytrzymać, bez zmian w psychice, kilkanaście miesięcy na froncie". Jak wskazał, ów zmiany będą wpływać na zdolność bojową żołnierza, a "ta sprawność potrafi spać od 50 do 70 procent". Dementował stanowisko, że broniący mają przewagę. Jego zdaniem "każdy krok w tył" jest psychicznym obciążeniem dla żołnierzy, którzy bronią "własnych domów, wiosek, rodzin". Ekspert postawił pytanie, czy "wystarczy potencjału ludzkiego i potencjału uzbrojenia Ukrainie, żeby w takich warunkach odpierać Rosjan". - Ci zmęczeni ludzie, przy niedostatku uzbrojenia, mogą po prostu nie dać rady. Mogą nie być tak skuteczni, jak są dzisiaj - mówił gen. Drewniak. Dodał, że Rosjanie "czują, że to jest ich szansa" nim Zachód ponownie zacznie dostarczać uzbrojenie Ukrainie. - Dziś Rosjanie wyczuli słabość i próbują to wykorzystać - powiedział.