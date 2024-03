Wydaje się, że mieliśmy do czynienia z zamachem jakieś grupy radykalnie islamistycznej - mówił Wojciech Konończuk (Ośrodek Studiów Wschodnich) w specjalnym wydaniu programu "Horyzont", odnosząc się do ataku terrorystycznego pod Moskwą. W jego ocenie "mamy do czynienia z fiaskiem działania rosyjskich służb". - Co bezpośrednio uderza w Kreml i Władimira Putina - dodał. Prof. Włodzimierz Marciniak (sowietolog i rosjoznawca, ambasador Polski w Moskwie w latach 2016–2020) wyraził przekonanie, że Rosja oskarży Ukrainę i Zachód. Zwrócił także uwagę na "fatalny stan infrastruktury w Rosji". Wymienił m.in. brak ochrony wydarzenia przez policję oraz to, że pojawiła się ona na miejscu zdarzenia dopiero po pół godziny. - To pokazuje, w jakiej dramatyczniej sytuacji jest społeczeństwo rosyjskie - komentował prof. Marciniak. Paulina Siegień ("Krytyka Polityczna". "Newsweek") oceniła, że Putin i rosyjskie służby są zajęte konfrontacją z Zachodem przez co "nie są w stanie reagować na realne zagrożenia". - Te wszystkie tragiczne sytuacje nie są niestety w stanie złamać autorytetu Putina w Rosji - dodała.